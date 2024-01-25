Удар по НПЗ в Туапсе: что известно о разрушительных последствиях атаки

В ночь на 25 января в России было тревожно. На энергетическом объекте в Туапсе в результате атаки БПЛА возник масштабный пожар. Стало известно о новых деталях, так сказать "неприятного" инцидента.

Пораженный морской терминал принадлежит Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, являющемуся единственным НПЗ на берегу Черного моря. Именно через порт россияне вывозят нефть на экспорт, получая деньги, чтобы и дальше воевать против Украины.

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Обнародованы новые детали пожара в Туапсе

Известно, что морской терминал в Туапсе атаковал один беспилотник, после чего на месте начался пожар. Повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.

По данным россиян, первый дрон был замечен в небе в 23:17. В течение следующего часа появились и другие. Оккупанты обратились к своей любимой методичке и снова начали сразу обвинять во всем Украину. По информации росСМИ, НПЗ "Роснефти" якобы был атакован тремя украинскими БПЛА "Бобер".

Россияне заверили, что в результате атаки на этот объект вроде бы никто не пострадал. В то же время, по информации российских СМИ, с территории пораженного предприятия было эвакуировано 38 сотрудников.

В российском Туапсе дрон атаковал морской терминал: смотрите видео

Официально местные власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Как отметил глава Туапсинского района Сергей Бойко, на объекте загорелась вакуумная установка. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В настоящее время возгорание вроде бы ликвидировано.

На морском терминале в Туапсе в результате атаки БПЛА возник пожар: смотрите видео

Также есть информация, что в аэропорту Сочи вводили план "Ковёр". Предварительно причиной была угроза атаки дронов. После этого несколько рейсов были перенаправлены в Минеральные Воды.

В Туапсе горел морской терминал: смотрите видео

Оккупанты, как всегда, похвастались "успешной" работой своей "пе-ве-о". Они заверили, что все цели были сбиты, два из которых упали в море, а обломки третьего – на территорию завода. Известно, что возгорание охватило территорию не менее 200 квадратных метров.

Пожар на НПЗ в Туапсе: основное об объекте