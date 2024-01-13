Польша снова поднимала самолеты из-за атаки России по Украине
Источник:Dowództwo Operacyjne
Польша активировала противовоздушную оборону во время обстрела Украины 13 января. Оперативное командование на всякий случай подняло в небо свою авиацию.
В Оперативном управлении Вооруженных сил Польши сообщили, что сделали "все необходимые процедуры", когда Россия активизировала дальнобойную авиацию для нанесения ударов по Украине.
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Польша поднимала авиацию во время атаки по Украине
Когда русские захватчики атаковали Украину ракетами 13 января, Польша активировала польскую и союзническую авиацию. Таким образом, страна хотела уберечь свое воздушное пространство от вероятных ракетных атак.
В 07:20 в Оперативном управлении Вооруженных сил Польши опубликовали такое сообщение.
"Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации Российской Федерации, что связано с намерениями ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".
Через несколько часов военное руководство Польши сообщило, что защищавшие воздушное пространство страны самолеты вернулись на базу, поскольку уровень угрозы снизился.
Из-за снижения уровня угрозы прекращена работа польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве и наземных системах ПВО. Мобилизированные силы и средства вернулись к стандартным действиям,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что Войско Польское постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и находится в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.
- Отметим, что утром 13 января россияне выпустили по Украине 40 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и еще 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
- В Воздушных силах также сообщили, что более 20 ракет, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей, в том числе через действие средств РЭБ.