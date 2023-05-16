Военный эксперт сказал, как связаны Китай и ночные обстрелы Россией территории Украины

Россия в ночь на 16 мая выпустила по украинской территории 18 ракет разных типов и базирования. Также страна-агрессорка пыталась атаковать дронами.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, россияне тщетно тешили себя надеждами о возможности сломать украинскую систему ПВО.

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Чего стремится Россия

Андрей Крамаров объяснил, что массированную атаку россияне совершили сознательно.

Утратив первую ракету, враг пытался перегрузить нашу систему ПВО, то есть истощить зенитно-ракетные комплексы, системы Patriot, стоящие на боевом дежурстве в Украине,

– подчеркнул он.

Россияне пытались действовать по проработанной схеме. Их замысел заключался в том, чтобы баллистические ракеты, направленные в Киев, отвлекали работу системы ПВО. За ними должны были идти аэрозвуковые баллистические ракеты.

Также враг предпринимал попытки запуска дронов-камикадзе, крылатых ракет, разведывательных летательных аппаратов для определения позиций украинских пусковых установок.

"Киев – это эшелонированная система ПВО с западными образцами, которая эффективно может бороться с разными целями", – добавил военный эксперт.

Россияне не смогли достичь желаемого в результате ночной атаки.

Причастность Китая к ночным обстрелам

Андрей Крамаров отметил, что россияне хотели отработать "Кинжалами" по центру столицы.

Чтобы нарисовать картинку, что якобы представитель Китая приезжает в разрушенный правительственный квартал Киева договариваться о мире,

– подчеркнул он.

Специальный представитель Китая Ли Хуэй будет находиться в Киеве с двухдневным визитом 16 и 17 мая. Прибыл в столицу он в рамках европейского тура для содействия "мирным переговорам" о войне в Украине.

Такая операция была спланирована, поскольку еще накануне была развернута очередная российская ИПСО. Россияне распространяли информацию, что якобы президент Украины был уведомлен о мощи российского оружия и поэтому уехал на эти дни в Европу. Впрочем, это абсолютный бред.

"Сейчас у россиян появилась информация о том, что они уничтожали Patriot, затем другие образцы западных систем ПВО", – отметил военный эксперт.

Однако такие новости традиционно фейковы в российском информационном пространстве. Зато украинские защитники показали свою мощь и сталь.

Должны гордиться нашими зенитчиками, которые устанавливают даже для Запада новую планку по эффективности использования оружия,

– добавил он.

Поэтому система Patriot, умело используемая ВСУ, действительно забрала у россиян последний козырь.

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