Военный эксперт сказал, как связаны Китай и ночные обстрелы Россией территории Украины
Россия в ночь на 16 мая выпустила по украинской территории 18 ракет разных типов и базирования. Также страна-агрессорка пыталась атаковать дронами.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, россияне тщетно тешили себя надеждами о возможности сломать украинскую систему ПВО.
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Чего стремится Россия
Андрей Крамаров объяснил, что массированную атаку россияне совершили сознательно.
Утратив первую ракету, враг пытался перегрузить нашу систему ПВО, то есть истощить зенитно-ракетные комплексы, системы Patriot, стоящие на боевом дежурстве в Украине,
– подчеркнул он.
Россияне пытались действовать по проработанной схеме. Их замысел заключался в том, чтобы баллистические ракеты, направленные в Киев, отвлекали работу системы ПВО. За ними должны были идти аэрозвуковые баллистические ракеты.
Также враг предпринимал попытки запуска дронов-камикадзе, крылатых ракет, разведывательных летательных аппаратов для определения позиций украинских пусковых установок.
"Киев – это эшелонированная система ПВО с западными образцами, которая эффективно может бороться с разными целями", – добавил военный эксперт.
Россияне не смогли достичь желаемого в результате ночной атаки.
Причастность Китая к ночным обстрелам
Андрей Крамаров отметил, что россияне хотели отработать "Кинжалами" по центру столицы.
Чтобы нарисовать картинку, что якобы представитель Китая приезжает в разрушенный правительственный квартал Киева договариваться о мире,
– подчеркнул он.
Такая операция была спланирована, поскольку еще накануне была развернута очередная российская ИПСО. Россияне распространяли информацию, что якобы президент Украины был уведомлен о мощи российского оружия и поэтому уехал на эти дни в Европу. Впрочем, это абсолютный бред.
"Сейчас у россиян появилась информация о том, что они уничтожали Patriot, затем другие образцы западных систем ПВО", – отметил военный эксперт.
Однако такие новости традиционно фейковы в российском информационном пространстве. Зато украинские защитники показали свою мощь и сталь.
Должны гордиться нашими зенитчиками, которые устанавливают даже для Запада новую планку по эффективности использования оружия,
– добавил он.
Поэтому система Patriot, умело используемая ВСУ, действительно забрала у россиян последний козырь.
Массированная атака 16 мая: главные новости
- Около 03:30 16 мая россияне атаковали Украину сразу по трем направлениям. В частности, северной, южной и восточной. По территории нашей страны было выпущено 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
- Падение обломков ракет было зафиксировано в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах. По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадали
- Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление о том, что обломки от ракет упали на территорию столичного зоопарка.
- В ОПУ сообщили, что таким образом россияне хотели "поздравить" представителя Китая, прибывшего в Украину, поскольку все воздушные цели были запущены по Киеву.