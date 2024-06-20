Запускают по одной ракете: почему россияне поднимают так много "Тушек" для обстрела Украины

Россияне в ночь на 20 июня подняли в небо 4 истребителя, а выпустили только 4 крылатые ракеты. Это может свидетельствовать о готовности России в дальнейшем продолжать войну против Украины.

Параллельно с пуском ракет россияне могли проводить боевые учения своих пилотов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что существуют 2 варианта противодействия российским атакам.

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Почему россияне поднимают много "Тушек"

По словам Селезнева, Россия поднимает такое количество истребителей, вероятно, для отработки боевого обучения российских пилотов. Ведь динамика войны свидетельствует о том, что это достаточно долгий процесс, боевые действия в дальнейшем будут продолжаться, поэтому оккупанты и проводят учения. В общем один истребитель является носителем 8 ракет типа Х-55 или Х-555.

У врага есть немало ресурсов, в частности авиационной техники, следовательно он может миксовать использование дронов, баллистические и крылатые ракеты, которые запускают из разных вариантов базирования: то ли морской, или воздушный,

– отметил военный эксперт.

Как противодействовать российским атакам

Селезнев объяснил, что для противодействия российским атакам Украина имеет два варианта. Первый – это максимальное усиление боевых возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны. Второй – поиск возможностей для уничтожения носителей ракет, независимо от того, где они находятся: то ли на аэродроме "Оленья", который расположен в 2200 километрах от границы с Украиной, или ракетные пусковые установки типа "Искандер-М", которые находятся в нескольких десятках километров от границы нашего государства.

Массированная атака по Украине 20 июня: коротко