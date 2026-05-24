Россия выбрала цели как повод ударить по Киеву: "Флеш" раскрыл суть ночной атаки

В ночь на 24 мая Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. Наибольшие разрушения вызвала именно баллистика, которой было слишком много для имеющихся ресурсов ПВО.

Об этом сообщает украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что "Флеш" говорит об атаке?

"Флеш" отметил, что количество ракет в этом ударе было настолько значительным, что имеющиеся ресурсы ПВО не позволили перехватить их в полном объеме. В то же время работа украинских сил обороны против ударных дронов, в частности типа "Шахед", продемонстрировала более высокую эффективность, чем среднестатистические показатели за последние полгода.

По "Шахедам", Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие. На этот раз доля перехватчиков уже составила более 40% от всех сбитых "Шахедов". Положительная динамика работы Министерства обороны и Сил обороны Украины за последние 4 месяца очевидна,

– говорит он.

Отдельно он обратил внимание на тактику применения "Шахедов". По его словам, российские войска использовали массированные волны дронов, которые заходили по подобным маршрутам с целью перегрузки украинской ПВО. Небольшая часть беспилотников, в частности реактивные модификации, пыталась атаковать Киев с северного направления.

Также в этой атаке было немного дронов с системами дистанционного управления, а ставка делалась прежде всего на массовость, а не на точность. Попыток управления "Шахедами" с территории Беларуси на этот раз не зафиксировано, однако "Флеш" заметил, что делать окончательные выводы рано.

Отдельно он высказал мнение, что часть целей в Киеве могла иметь скорее символический или информационный характер, чем военную ценность. Среди таких объектов он упомянул инфраструктурные локации, которые уже неоднократно подвергались ударам и фактически не используются в полном объеме.

По мнению эксперта, в этой атаке Россия не применила новых тактических или технологических решений. Общая картина удара, по его словам, повторяет уже известные подходы – массированность, смешанные типы средств поражения и попытка перегрузки украинской системы ПВО.

Что известно об атаке 24 мая?

В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев за последний период, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. Основной удар пришелся именно на столицу и Киевскую область, где фиксировали многочисленные попадания и падения обломков.

В результате атаки в городе возникли пожары, разрушения жилых домов и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. По состоянию на 16:03 известно по меньшей мере о 81 пострадавшей, среди которых трое детей.

В больницах находится 31 раненый, трое из них в тяжелом состоянии, еще 46 человек получили помощь амбулаторно или на месте. Виталий Кличко подтвердил гибель двух женщин в возрасте 86 и 44 года, одна из которых находилась в жилом доме в Шевченковском районе.

Во время удара взрывная волна повредила здание Кабинета Министров Украины, где выбило окна, однако правительственный квартал не получил прямых попаданий в ключевые сооружения. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что среди работников правительства пострадавших нет.

Спасатели ГСЧС работали на десятках локаций по всему городу, ликвидируя пожары и разбирая завалы. Существенные повреждения получили жилые дома в разных районах столицы, в частности в Шевченковском, где обломками и взрывной волной разрушена часть подъездов.

Также пострадали Лукьяновский рынок, торговый центр "Квадрат", здание Министерства иностранных дел, офис налоговой службы и отделение "Укрпочты". В нескольких районах были зафиксированы масштабные пожары, которые распространялись через обломки сбитых целей.

По предварительным данным мониторинговых каналов и военных, Россия применила смешанную тактику удара, совместив ракеты большой дальности и дроны-камикадзе для перегрузки системы ПВО. В городе и области работали силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и авиация.

Часть целей удалось уничтожить в воздухе, однако из-за масштаба атаки не все ракеты и дроны были перехвачены. Отдельно сообщалось об использовании ракет типа "Калибр", Х-101 и "Искандер", а также большого количества ударных БпЛА.