"Отвратительные действия": президент Молдовы резко отреагировала на массированную атаку врага

В ночь на 24 марта российские захватчики в очередной раз нанесли подлый удар по территории нашего государства. Президент Молдовы решила поддержать Украину после массированной атаки оккупантов.

Напомним, что российская армия вечером 23 марта и ночью 24 марта осуществила комбинированную массированную атаку по Украине. Сначала враг запустил беспилотные летательные аппараты типа "Шахед", а затем и свои крылатые ракеты с дальней авиации.

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Майя Санду прокомментировала очередное преступление россиян

Президент Молдовы Майя Санду 24 марта обнародовала сообщение, в котором поддержала Украину после очередной массированной воздушной атаки, которую осуществила страна-агрессор в отношении мирного населения нашего государства.

Руководительница Молдовы отметила, что Киев и другие населенные пункты Украины столкнулись еще с еще одной жуткой ночной российской атакой. Она также отметила, что это был уже третий массированный обстрел на этой неделе.

Такие бесчеловечные действия против гражданского населения и критически важной инфраструктуры отвратительны,

– заявила Санду.

В частности, чиновница выступила за дальнейшую всестороннюю помощь нашему государству. По ее словам, поддержка Украины никогда не была более актуальной.

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