"Отвратительные действия": президент Молдовы резко отреагировала на массированную атаку врага
Источник:Maia Sandu
В ночь на 24 марта российские захватчики в очередной раз нанесли подлый удар по территории нашего государства. Президент Молдовы решила поддержать Украину после массированной атаки оккупантов.
Напомним, что российская армия вечером 23 марта и ночью 24 марта осуществила комбинированную массированную атаку по Украине. Сначала враг запустил беспилотные летательные аппараты типа "Шахед", а затем и свои крылатые ракеты с дальней авиации.
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Майя Санду прокомментировала очередное преступление россиян
Президент Молдовы Майя Санду 24 марта обнародовала сообщение, в котором поддержала Украину после очередной массированной воздушной атаки, которую осуществила страна-агрессор в отношении мирного населения нашего государства.
Руководительница Молдовы отметила, что Киев и другие населенные пункты Украины столкнулись еще с еще одной жуткой ночной российской атакой. Она также отметила, что это был уже третий массированный обстрел на этой неделе.
Такие бесчеловечные действия против гражданского населения и критически важной инфраструктуры отвратительны,
– заявила Санду.
В частности, чиновница выступила за дальнейшую всестороннюю помощь нашему государству. По ее словам, поддержка Украины никогда не была более актуальной.
Что известно о массированной атаке по Украине: главное
- О возможной подготовке россиян к нанесению ракетных ударов сообщили в 01:44. Тогда мониторинговые телеграмм-каналы писали, что зафиксирована активность 14 вражеских бортов Ту-95МС.
- Уже в 03:27 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Первые ракеты зашли на территорию Украины в 4:14 и двигались курсом на Запад.
- Во время ракетной атаки взрывы прозвучали в Киевской и Львовской областях. Отбой угрозы по всей территории Украины объявили в 06:07.
- Около 4 утра взрывы услышали во Львовской области. Почти сразу после атаки дронами российские войска направили на Львовскую область крылатые ракеты. Они в основном заходили со стороны Тернопольщины и Волыни.
- Вектор движения ракет был на Львов и Стрый. Около 05:20 повторные взрывы прогремели во Львовской области. После этого на Львовщину летели еще несколько групп вражеских ракет. В области прозвучало еще несколько взрывов.
- Около 5 утра в Киеве также прогремели взрывы. Неоднократно в течение ночи раздавались взрывы также в Хмельницкой области. Этот регион враг тоже терроризировал "Шахедами".
- Над столицей сбили около 10 вражеских ракет. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации по состоянию на утро.