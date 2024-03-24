Нагадаємо, що російська армія ввечері 23 березня та вночі 24 березня здійснила комбіновану масовану атаку по Україні. Спочатку ворог запустив безпілотні літальні апарати типу "Шахед", а згодом і свої крилаті ракети з дальньої авіації.
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Майя Санду прокоментувала черговий злочин росіян
Президентка Молдови Майя Санду 24 березня оприлюднила допис, у якому підтримала Україну після чергової масованої повітряної атаки, яку здійснила країна-агресорка щодо мирного населення нашої держави.
Очільниця Молдови зазначила, що Київ та інші населені пункти України зіткнулися ще з однією моторошною нічною російською атакою. Вона також зауважила, що це був вже третій масований обстріл на цьому тижні.
Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критично важливої інфраструктури огидні,
– заявила Санду.
Зокрема, посадовиця виступила за подальшу всебічну допомогу нашій державі. За її словами, підтримка України ніколи не була більш актуальною.
Що відомо про масовану атаку по Україні: головне
- Про можливу підготовку росіян до завдання ракетних ударів повідомили о 01:44. Тоді моніторингові телеграм-канали писали, що зафіксовано активність 14 ворожих бортів Ту-95МС.
- Вже о 03:27 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Перші ракети зайшли на територію України о 4:14 і рухалися курсом на Захід.
- Під час ракетної атаки вибухи пролунали у Київській та Львівській областях. Відбій загрози по всій території України оголосили о 06:07.
- Близько 4 ранку вибухи почули у Львівській області. Майже одразу після атаки дронами російські війська спрямували на Львівщину крилаті ракети. Вони здебільшого заходили з боку Тернопільщини та Волині.
- Вектор руху ракет був на Львів і Стрий. Близько 05:20 повторні вибухи пролунали у Львівській області. Після цього на Львівщину летіли ще кілька груп ворожих ракет. У області пролунало ще кілька вибухів.
- Близько 5 ранку у Києві також пролунали вибухи. Неодноразово протягом ночі лунали вибухи також у Хмельницькій області. Цей регіон ворог теж тероризував "Шахедами".
- Над столицею збили близько 10 ворожих ракет. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації станом на ранок.