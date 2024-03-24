Нагадаємо, що російська армія ввечері 23 березня та вночі 24 березня здійснила комбіновану масовану атаку по Україні. Спочатку ворог запустив безпілотні літальні апарати типу "Шахед", а згодом і свої крилаті ракети з дальньої авіації.

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Майя Санду прокоментувала черговий злочин росіян

Президентка Молдови Майя Санду 24 березня оприлюднила допис, у якому підтримала Україну після чергової масованої повітряної атаки, яку здійснила країна-агресорка щодо мирного населення нашої держави.

Очільниця Молдови зазначила, що Київ та інші населені пункти України зіткнулися ще з однією моторошною нічною російською атакою. Вона також зауважила, що це був вже третій масований обстріл на цьому тижні.

Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критично важливої інфраструктури огидні,

– заявила Санду.

Зокрема, посадовиця виступила за подальшу всебічну допомогу нашій державі. За її словами, підтримка України ніколи не була більш актуальною.

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