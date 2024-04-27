Первую атаку враг совершил около полуночи, а вторую – через несколько часов. В настоящее время энергетики продолжают проводить аварийно-восстановительные работы, а украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо.
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Спасатели продолжают ликвидировать последствия
Из-за очередного вражеского обстрела ночью 27 апреля пострадали четыре теплоэлектростанции компании ДТЭК. К несчастью, последствия этой атаки российских оккупантов очень серьезны. На данный момент спасатели совместно с работниками энергетики активно работают над устранением последствий массированной вражеской атаки.
Трудная ночь для украинской энергетики. В эти минуты спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки,
– говорится в сообщении ДТЭК.
Сообщается, что российские оккупанты пытаются привести к отключению электроэнергии в Украине, но им это не удастся. В ДТЭК также обнародовали кадры, демонстрирующие масштабы разрушений и повреждений.
В настоящее время работают над устранением последствий повреждений / Фото ДТЭК
Детали о ночной вражеской атаке
- Россия ночью против 27 апреля атаковала Украину 34 ракетами. Наши военные сбили 21 ракету. В частности, говорится о 6 крылатых ракетах Х-101/Х-555, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 1 крылатую ракету "Искандер-К", 6 крылатых ракет "Калибр".
- Известно, что россияне на Днепропетровщине атаковали энергетические объекты в Днепровском и Криворожском районах, во Львовской области– два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах, на Прикарпатье враги ударили также по объекту критической инфраструктуры.
- В ДТЭК рассказали, что оккупанты атаковали четыре тепловых электростанции. Там серьезно повреждено оборудование предприятий. В частности, утром энергетики пытались ликвидировать последствия атаки.
- Как рассказали в Укрэнерго, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики сообщили, что ограничения продолжают действовать в Харьковской области. Кроме того, круглосуточно ограничили потребление света в Кривом Роге.
- К счастью, жертв удалось избежать. Однако в Минэнерго рассказали, что на одном из объектов ранен начальник смены – энергетик претерпел контузию. Однако в Днепропетровской ОВА заявили, что в результате удара по одному из энергетических объектов ранен 39-летний мужчина.