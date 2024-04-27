Першу атаку ворог здійснив близько опівночі, а другу – за декілька годин. Наразі енергетики продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи, а українців закликали споживати електроенергію ощадливо.

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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки

Через черговий ворожий обстріл вночі 27 квітня постраждали чотири теплоелектростанції компанії ДТЕК. На жаль, наслідки цієї атаки російських окупантів дуже серйозні. Станом на зараз рятувальники спільно з працівниками енергетики активно працюють над усуненням наслідків масованої ворожої атаки.

Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Повідомляється, що російські окупанти намагаються призвести до відключення електроенергії в Україні, але їм це не вдасться. У ДТЕК також оприлюднили кадри, які демонструють масштаби руйнувань та пошкоджень.

Наразі працюють над усуненням наслідків пошкоджень / Фото ДТЕК

Деталі про нічну ворожу атаку