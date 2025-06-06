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24 Канал Новости Украины Россия била по Полтавщине: есть разрушения и обесточивание, пострадали люди
6 июня, 11:36
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Россия била по Полтавщине: есть разрушения и обесточивание, пострадали люди

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • 6 июня россияне атаковали Кременчуг на Полтавщине дронами, что привело к разрушениям и обесточиванию.
  • Пострадало три человека.

Ночью 6 июня россияне массированно били дронами по Кременчугу на Полтавщине. Есть ряд разрушений, пострадали люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого и главы ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия вражеской атаки на Полтавщине

В Полтавской ОВА рассказали, что пострадали три человека. Двум оказали медицинскую помощь на месте, одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате сегодняшней массированной атаки врага в Кременчугском районе повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе. Пожары, которые возникли из-за атаки, ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.

Последствия удара по Полтавщине 6 июня / Фото ГСЧС Полтавщины

 

Мэр Кременчуга добавил: есть обесточивание. На месте работают оперативные службы, аварийные бригады восстанавливают электропитание. А правоохранители документируют очередное военное преступление россиян.