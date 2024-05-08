В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры

Во время массированного обстрела Украины 8 мая Россия атаковала и Винницкую область. К сожалению, есть попадания по критической инфраструктуре.

Во время второй воздушной тревоги в Винницкой ОВА сообщили об обстреле крылатыми ракетами и попадании.

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Враг атаковал Винницкую область ракетами

В 06:26 в Винницкой ОВА написали, что в воздухе области находятся вражеские крылатые ракеты.

Враг атакует объекты критической инфраструктуры. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. К сожалению есть попадания,

– говорилось в сообщении.

В администрации добавили, что все службы уже работают на месте прилета и пообещали предоставить детали позже.

Массированная атака по Украине 8 мая