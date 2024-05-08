В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры
8 мая 2024, 07:32Читати новину українською
Источник:Винницкая ОВА
Во время массированного обстрела Украины 8 мая Россия атаковала и Винницкую область. К сожалению, есть попадания по критической инфраструктуре.
Во время второй воздушной тревоги в Винницкой ОВА сообщили об обстреле крылатыми ракетами и попадании.
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Враг атаковал Винницкую область ракетами
В 06:26 в Винницкой ОВА написали, что в воздухе области находятся вражеские крылатые ракеты.
Враг атакует объекты критической инфраструктуры. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. К сожалению есть попадания,
– говорилось в сообщении.
В администрации добавили, что все службы уже работают на месте прилета и пообещали предоставить детали позже.
Массированная атака по Украине 8 мая
- Утром 8 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Масштабная воздушная тревога прозвучала дважды.
- Первый обстрел состоялся ночью и продолжался до 6 утра. Во время него Россия массированно атаковала украинскую энергетику с помощью "Шахедов" и крылатыми ракетами с Ту-95МС.
- В Минэнерго сообщили, что враг обстрелял объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- В Генштабе сообщили, что в результате атаки есть раненые. Повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
- В 06:26 враг повторно атаковал Украину ракетами "Кинжал" с МиГ-31К. В ряде областей снова раздавались взрывы.
- В частности, в Киевской области произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Известно о 2 пострадавших.