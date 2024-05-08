Під час другої повітряної тривоги у Вінницькій ОВА повідомили про обстріл крилатими ракетами та влучання.

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Ворог атакував Вінниччину ракетами

О 06:26 у Вінницькій ОВА написали, що в повітрі області знаходяться ворожі крилаті ракети.

Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури. Знаходьтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. На жаль є влучання,

– мовилось в повідомленні.

В адміністрації додали, що всі служби вже працюють на місці прильоту та пообіцяли надати деталі згодом.

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