Під час другої повітряної тривоги у Вінницькій ОВА повідомили про обстріл крилатими ракетами та влучання.
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Ворог атакував Вінниччину ракетами
О 06:26 у Вінницькій ОВА написали, що в повітрі області знаходяться ворожі крилаті ракети.
Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури. Знаходьтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. На жаль є влучання,
– мовилось в повідомленні.
В адміністрації додали, що всі служби вже працюють на місці прильоту та пообіцяли надати деталі згодом.
Масована атака по Україні 8 травня
- Зранку 8 травня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Масштабна повітряна тривога лунала двічі.
- Перший обстріл відбувся вночі та тривав до 6 ранку. Під час нього Росія масовано атакувала українську енергетику за допомогою "Шахедів" та крилатими ракетами з Ту-95МС.
- В Міненерго повідомили, що ворог обстріляв об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- У Генштабі повідомили, що внаслідок атаки є поранені. Пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
- О 06:26 ворог повторно атакував Україну ракетами "Кинджал" з МіГ-31К. У низці областей знову лунали вибухи.
- Зокрема у Київській області трапилась пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Відомо про 2 постраждалих.