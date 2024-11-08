"Россия пытается уничтожить нашу жизнь": Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября в очередной раз атаковали города Украины. Владимир Зеленский отреагировал на циничные удары врага.

К сожалению, в результате действий противника погиб человек, также есть раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на атаку врага

Президент отметил, что в течение вечера и ночи оккупанты атаковали украинские города и общины. Враг применял ракеты, дроны и КАБы против Одесской, Харьковской, Киевской области.

По состоянию на утро 8 ноября известно, что в Харькове более 20 пострадавших, среди них младенец. Также там повреждены жилые дома и инфраструктура.

В результате ударов агрессора по Одесской области зафиксированы повреждения обычных домов. К сожалению, там погиб человек. Президент выразил соболезнования родным и близким. Также в результате действий врага там пострадало 9 человек.

Также Зеленский указал, что продолжаются аварийно-спасательные работы в Запорожье после вчерашней атаки. Президент отметил, что по состоянию на утро 8 ноября, этот террор унес жизни 8 человек, и более 40 человек получили ранения, среди которых 4 детей.

В течение этой ночи наши воины уничтожили 4 авиационные ракеты и около 60 ударных дронов, которые применила Россия против Украины. Президент выразил благодарность защитникам неба, которые "делают все возможное, чтобы защитить людей от этого террора, благодарность всем, кто спасает и помогает нашим людям".

Важно совместно и решительно действовать и на международном уровне каждый раз, когда Россия пытается уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. Украине нужна сила для этого. Это – единственный путь достичь справедливого мира и прекратить смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора – вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский опубликовал видео последствий атаки врага.

Последствия ночной атаки врага по Украине: смотрите видео