Враг атаковал "Шахедами" и ракетами, в ряде областей были взрывы: хронология 1074 дня войны
Уже 1074 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским оккупантам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 января, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Предварительно, Россия осуществила пуски ракет, – мониторинговые ресурсы
Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. В связи с ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения, Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар. Предварительно удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед". В результате атаки на Харьков один человек погиб, а четверо ранены. В Харькове прогремела серия взрывов. В Полтаве были слышны звуки взрывов. Отметим, что буквально несколько минут перед этим, а именно в 7:04, в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении Полтавы с севера. В ОВА вскоре сообщили, что враг атаковал Полтавскую область. "По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", – сообщили там. Указывается, что без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. В 7:44 в Полтаве снова был слышен звук взрыва. Россия в очередной раз атаковала Харьков. Около 7:05 в городе прогремели взрывы. Заметим, что в 7:03 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Харьковщине, которая держала западный курс. Взрывы прогремели на Житомирщине и Хмельнитчине. ПВО работала по "Шахедам". В 6:00 мониторинговые сообщества сообщили, что Россия, вероятно, осуществила пуски пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области. В России, вероятно, состоялся взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95. Россияне совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля, что стало самой массированной атакой за последнее время. Вследствие вражеской атаки получили повреждения частные домовладения, есть выбитые окна и повреждения крыши. Также в результате атаки по Запорожью поврежден объект инфраструктуры. Сообщается, что россияне направили на город 16 беспилотников. Кроме того, также повреждены многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов. В Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по вражеским дронам. Россия в ночь на 1 февраля осуществила повторную атаку на Одессу с помощью ракет. В городе прогремело по меньшей мере 2 взрыва.
– говорится в сообщении Укрэнерго.
Последствия атаки по Харькову
Россия атаковала Полтавскую область
Россия массированно атаковала Запорожье
Россия повторно атаковала Одессу ракетами
Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется.
В связи с ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения,
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар.
Предварительно удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед". В результате атаки на Харьков один человек погиб, а четверо ранены.
В Харькове прогремела серия взрывов.
В Полтаве были слышны звуки взрывов. Отметим, что буквально несколько минут перед этим, а именно в 7:04, в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении Полтавы с севера.
В ОВА вскоре сообщили, что враг атаковал Полтавскую область.
"По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", – сообщили там.
Указывается, что без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
В 7:44 в Полтаве снова был слышен звук взрыва.
Россия в очередной раз атаковала Харьков. Около 7:05 в городе прогремели взрывы.
Заметим, что в 7:03 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Харьковщине, которая держала западный курс.
Взрывы прогремели на Житомирщине и Хмельнитчине. ПВО работала по "Шахедам".
В 6:00 мониторинговые сообщества сообщили, что Россия, вероятно, осуществила пуски пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области.
В России, вероятно, состоялся взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Россияне совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля, что стало самой массированной атакой за последнее время.
Вследствие вражеской атаки получили повреждения частные домовладения, есть выбитые окна и повреждения крыши.
Также в результате атаки по Запорожью поврежден объект инфраструктуры. Сообщается, что россияне направили на город 16 беспилотников.
Кроме того, также повреждены многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов.
В Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по вражеским дронам.
Россия в ночь на 1 февраля осуществила повторную атаку на Одессу с помощью ракет. В городе прогремело по меньшей мере 2 взрыва.