Враг атаковал "Шахедами" и ракетами, в ряде областей были взрывы: хронология 1074 дня войны

07:11, 01 февраля

В Полтаве были слышны звуки взрывов. Отметим, что буквально несколько минут перед этим, а именно в 7:04, в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении Полтавы с севера.

В ОВА вскоре сообщили, что враг атаковал Полтавскую область.

"По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", – сообщили там.

Указывается, что без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В 7:44 в Полтаве снова был слышен звук взрыва.