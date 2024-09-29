Самый массированный авиаудар по Запорожью: под завалами могут быть люди, есть раненые

Россия массированно атаковала Запорожье, нанеся удары управляемыми авиабомбами. Разрушены многоэтажка и несколько частных домов. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.

Как заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, враг нанес не менее 10 ударов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, ведь под завалами могут быть люди, сообщает ГСЧС Украины.

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В Запорожье есть пострадавшие

На рассвете 29 сентября, с 05:25 до 06:00, оккупанты нанесли массированные авиаудары по Запорожью. По предварительным данным, российские захватчики применили не менее 10 управляемых авиабомб.

К сожалению, вследствие массированной атаки есть значительные разрушения и пострадавшие. Так, по состоянию на 08:40 известно о 6 раненых. Одного из пострадавших удалось спасти из-под завалов.

Как сообщил Федоров, 2 пострадавших госпитализировали в местные больницы. О состоянии других не сообщали.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, ведь под завалами могут быть люди – по меньшей мере 1 женщина.

Важно. Иван Федоров сообщил, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться по телефонам:

городской колл-центр: 15-80 (050); 414 15 80; (067) 656 15 80

горячая телефонная линия Запорожской ОГА: +38 0800 503 508

В результате массированной авиационной атаки значительные разрушения есть в многоэтажке. Также повреждены 6 частных домов в разных районах.

Последствия авиационных ударов по Запорожью – больше в галерее

На месте событий привлечены полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.