Россияне ночью дважды обстреляли Покровск: попали в админздание, есть пострадавшие

В ночь на 6 января российские военные не только терроризировали часть Украины "Шахедами". Известно также, что под вражеский огонь попал Покровск на Донетчине.

Детальнее об атаке со стороны российских военных рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, устанавливаются последствия ударов.

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Россия обстреляла Покровск дважды

Покровск снова под вражеским огнем,

– сообщил Филашкин.

Он отметил, что ночью 6 января враг дважды обстрелял город. Известно о попадании в административное здание. По словам начальника ОВА, загорелся гараж и автомобили.



Россияне атаковали Покровск 6 января / Фото с телеграма Филашкина



Россияне атаковали Покровск 6 января / Фото с телеграма Филашкина

В то же время он отметил, что, по предварительной информации, под завалами людей нет. Впрочем, не обошлось без пострадавших в результате коварной российской атаки. Вадим Филашкин добавил, что точные последствия ударов устанавливают.

В Хмельницкой области работала ПВО

Как мы уже говорили, враг также запустил дроны-камикадзе по Украине. В Хмельницкой области воздушную тревогу, связанную с угрозой атаки "Шахедами", объявили 5 января в 23:49. Уже в 01:20 в регионе был отбой воздушной тревоги, а спустя считанные минуты стало известно, что в регионе работала ПВО.

Заметим, что о взрывах в регионе СМИ писали около 00:30. Тогда поступала информация, что в Хмельницкой области кружат "Шахеды". Позже представители местных властей подтвердили работу ПВО по баражирующих боеприпасах врага.

В 01:33 6 января подробно поделился первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. По его словам, жители региона могли слышать звуки взрывов. Он добавил, что работали силы ПВО. Никаких пострадавших, говорит он, нет. Другими деталями он пообещал поделиться со временем.

Обратим внимание, что об угрозе атаки "Шахедами" Воздушные силы известили в 20:25 5 января. Первое предупреждение касалось того, что ударные БПЛА двигаются по западной части Херсонской области. Отмечали, что баражирующие боеприпасы держат северо-западный курс.

Позже поступила информация о том, что "Шахеды" летят в направлении Баштанского района Николаевской области. И что они курсируют в Кировоградской области.