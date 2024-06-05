Есть попадание в промышленный объект и пострадавший: детали об ночной атаке на Полтавщину

Российские войска в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине в ночь на 5 июня. Под ударом оказалась Полтавщина, есть попадание в промышленный объект.

В частности, известно об одном пострадавшем в результате ночной атаки. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что тот отказался от госпитализации.

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Что известно о последствиях атаки на Полтавщине

Сегодня ночью российская армия совершила атаку на Полтавщину, используя БПЛА. По вражеским дронам отработали огневые группы, однако некоторые из них все же достигли своих целей. На территории области было зафиксировано попадание в промышленный объект.

Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации,

– сообщил Пронин.

Напомним, что это не первый случай удара по Полтавщине за последнее время. Оккупанты также атаковали регион 1 июня ночью. К счастью, тогда обошлось без разрушений и пострадавших.

Сколько "Шахедов" удалось сбить 5 июня