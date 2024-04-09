Почти 100 спасателей были привлечены к ликвидации последствий российского ракетного удара. Спасательная операция продолжалась более 3 часов.

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Враг ударил по многоквартирному дому

Во время ракетного удара вчера вечером на Полтавщине, был сильно поврежден многоквартирный дом, где проживали около 30 человек.

Около 100 спасателей ликвидировали последствия российской террористической атаки. Спасательная операция длилась более 3 часов.

Подразделения ГСЧС спасли 2 человека, психологи Национальной полиции и ГСЧС оказали помощь около 20 жителям. К сожалению, 1 человек погиб еще 12 пострадали. Среди них – 2 ребенка,

– говорится в сообщении.

Также были повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный дом и несколько автомобилей.

Последствия ракетного удара на Полтавщине / Фото Нацполиции Украины

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