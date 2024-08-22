Черный дым и огонь: в сети показали момент взрыва в порту "Кавказ"

В Краснодарском крае России 22 августа прогремели взрывы в районе порта "Кавказ". Впоследствии в сети появилось видео, на которое попал момент удара.

Местные телеграм-каналы сообщили, что есть попадания в самом керченском порту. По предварительной информации, под удар попал паром "Акватрейдер", который был загружен железнодорожными цистернами с топливом.

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Момент взрыва попал на видео

По информации СМИ, в воинских частях Севастополя включили тревогу, а Керченский мост перекрыли.

В сети также появились фото последствий удара – дым на Таманском полуострове поднимается из района порта "Кавказ". Впоследствии оккупантам пришлось признать попадание.

В оперштабе отметили, что под атаку якобы попал железнодорожный паром с топливными цистернами. Там также добавили, что на месте работают экстренные и специальные службы.

Момент одного из взрывов в порту "Кавказ": смотрите видео

Обратите внимание! Специалисты сообщества "КиберБорошно" утверждают, что поражен паром "Конро Трейдер" – единственный большой паром, функционировавший между Керчью и Россией.

К слову, оккупанты утверждают, что слышали выход ракеты "Нептун" из Одесской области в сторону Крыма незадолго до атаки.