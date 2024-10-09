Критических повреждений нет: Плетенчук рассказал о последствиях атаки на порт Одессы

Вечером 7 октября россияне ударили баллистической ракетой по портовой инфраструктуре Одессы. В результате вражеской атаки ни одно из гражданских судов не получило критических повреждений.

Об этом заявил спикер Военно-морских Сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, ракетные удары являются единственной возможностью россиян повлиять на портовую инфраструктуру.

Читайте также Россия баллистической ракетой повредила судно OPTIMA под флагом Палау: есть погибший

Какие последствия атаки на порт Одессы

Ранее сообщалось, что во время атаки баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. В результате удара погиб гражданин Украины, а пятеро иностранцев получили ранения.

Ни одно из этих судов не получило каких-то настолько критических повреждений, чтобы они вышли из строя. В любом случае мы эту тему неоднократно обсуждали – то, что враг, не имея успеха непосредственно в море и на суше, на Южном направлении, у него остается только одна возможность – наносить удар воздушным путем, задействуя авиацию, дроны, ракетное вооружение,

– сообщил Дмитрий Плетенчук.

По словам Плетенчука, враг периодически прибегает к такой тактике. Спикер ВМС отметил, что своей цели россияне не достигают, но пытаются влиять на украинскую портовую инфраструктуру.

Несмотря на это объем перевозок из порта Одессы не уменьшается.