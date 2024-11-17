Удар по Прикарпатью: атакован объект критической инфраструктуры, поврежден жилой дом

Во время массированной атаки на Украину под ударом оказалось Прикарпатье. Россия атаковала объект критической инфраструктуры.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук. Также в результате падения обломков был поврежден жилой дом.

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Какие последствия атаки России на Прикарпатье

Утром 17 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Онищук рассказала, что на Прикарпатье россияне атаковали объект критической инфраструктуры. На месте удара возник пожар, сейчас спасатели его ликвидируют.

Предварительно, к счастью, обошлось без пострадавших. Все соответствующие службы работают на месте. Ситуация контролируемая,

– отметила Онищук.

Она добавила, что в области работала ПВО. В результате падения обломков в одной из общин Прикарпатья был поврежден жилой дом.

К слову, российские войска обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали работу по устранению последствий атаки и восстановления работы оборудования.