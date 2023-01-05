Макеевка – типичный пример: устранять системные сбои в армии россияне не могут и не хотят, – ISW

В Новогоднюю ночь "хлопок" посетил оккупированную Макеевку. Там в ПТУ-19 решили собраться несколько сотен российских бойцов, большую часть из которых ликвидировали.

В Институте по изучению войны обратили внимание на то, как военные блогеры отреагировали на взрыв в Макеевке. Они и на этот раз подвергли критике высшее военное руководство. И имеют для этого веские основания.

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Минобороны уже нашли крайних

Как мы говорили ранее, в минобороны уже придумали удобное объяснение атаке по ПТУ-19. По данным ведомства, во всем виноваты "мобики", решившие все и в один момент включить свои телефоны. В то же время в сети уже предполагают, что их собрали в помещении училища, чтобы они могли посмотреть новогоднее поздравление Путина.

Как бы там ни было, но это бестолковое объяснение не понравилось военным корреспондентам. Один из них заявил, что "чрезвычайно неправильно делать мобильные телефоны виновными". Он отметил, что в этом случае "виновны не мобильные телефоны и их владельцы, а халатность командиров".

Заметим, что советник ОП Алексей Арестович полностью разрушил версию о мобильных телефонах. Он подчеркнул, что нанести точный удар с HIMARS по ПТУ-19 помогла разведка. По его словам, на подразделение выдают по 2 – 3 телефона с местными операторами. Так что фантазия о 600 включенных телефонах, которые запеленговали, после чего нанесли удар, – только фантазия.

Военное руководство совершенно некомпетентно

К такому выводу пришел военный блогер. Он отметил, что военное руководство не понимает реалий, с которыми сталкиваются русские солдаты на фронте. Более того, за свои провалы оно хочет сбросить вину на "безликих масс" – мобилизованных новобранцев.

Реакция блогера, отметили в Институте, подсветила "нежелание или неспособность российского военного аппарата исправлять системные сбои". Аналитики отмечают, что использование телефонов могло способствовать попаданию. Но целиком и полностью возлагать вину за это на солдат нет смысла.

Это демонстрация того, что в России не беспокоятся о должной подготовке. Одновременно именно российское командование отвечает за размещение сотен мобилизованных на позициях в радиусе действия артиллерии. Более того, как отметил Арестович, такого количества жертв можно было избежать. Но враг почему-то решил поселить бойцов рядом с боекомплектом.

Российское минобороны, вероятно, использует удар, чтобы еще больше переложить вину за собственные институциональные провалы в ведении войны на мобилизованные силы, чье собственное поведение также является символом неудач формирования российских сил,

– резюмировали аналитики.

К слову, в сети уже появились спутниковые снимки. Они демонстрируют ПТУ-19 до попадания и после. В последнем случае можно увидеть, что сооружение разрушено до основания. Это также показывают ряд фотографий и видео, гуляющих по сети.