Об этих решениях сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 25 сентября. По его словам, чиновники и руководители спецслужб будут нести личную ответственность за бесперебойную работу инфраструктуры связи.

Что известно о новых разработках

В ходе заседания стороны проанализировали результаты испытаний новых перехватчиков, призванных уничтожать российские реактивные дроны. В частности, доложили о проценте успешных сбиваний и поделились опытом команд, которые непосредственно работают с этими средствами.

Есть новые решения и по развертыванию производства в Украине реактивных двигателей различных типов,

– отметил президент.

Отдельное внимание было уделено технологическим планам России на 2027 год. Главное управление разведки Минобороны предоставило подробную информацию о том, какое оружие хочет производить враг, возможности производства и использования схем поставки компонентов в Россию.

Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии – новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, используемых россиянами для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистики,

– подчеркнул Зеленский.

Кстати, участники Ставки приняли решение по защите и обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров, а также критической инфраструктуры в сфере связи.

Противодействие реактивным беспилотникам

Напомним, перехватчики от двух компаний уже успешно уничтожают неприятельские цели на высокой скорости. Тогда правительство начало переговоры с разработчиками и подготовку первых контрактов.

К тому же, Украина также завершает производство средств для противодействия крылатым ракетам. Если их стоимость будет приемлема, эти системы смогут массово использовать и против реактивных дронов.