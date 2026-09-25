Об этих решениях сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 25 сентября. По его словам, чиновники и руководители спецслужб будут нести личную ответственность за бесперебойную работу инфраструктуры связи.
Что известно о новых разработках
В ходе заседания стороны проанализировали результаты испытаний новых перехватчиков, призванных уничтожать российские реактивные дроны. В частности, доложили о проценте успешных сбиваний и поделились опытом команд, которые непосредственно работают с этими средствами.
Есть новые решения и по развертыванию производства в Украине реактивных двигателей различных типов,
– отметил президент.
Отдельное внимание было уделено технологическим планам России на 2027 год. Главное управление разведки Минобороны предоставило подробную информацию о том, какое оружие хочет производить враг, возможности производства и использования схем поставки компонентов в Россию.
Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии – новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, используемых россиянами для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистики,
– подчеркнул Зеленский.
Кстати, участники Ставки приняли решение по защите и обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров, а также критической инфраструктуры в сфере связи.
Противодействие реактивным беспилотникам
Напомним, перехватчики от двух компаний уже успешно уничтожают неприятельские цели на высокой скорости. Тогда правительство начало переговоры с разработчиками и подготовку первых контрактов.
К тому же, Украина также завершает производство средств для противодействия крылатым ракетам. Если их стоимость будет приемлема, эти системы смогут массово использовать и против реактивных дронов.