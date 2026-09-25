Про такі рішення повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки Верховного Головнокомандувача 25 вересня. За його словами, посадовці та керівники спецслужб нестимуть персональну відповідальність за безперебійну роботу інфраструктури зв'язку.

Що відомо про нові розробки

Під час засідання сторони проаналізували результати випробувань нових перехоплювачів, які мають знищувати російські реактивні дрони. Зокрема, доповіли про відсоток успішних збиттів та поділилися досвідом команд, які безпосередньо працюють із цими засобами.

Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів,

– зазначив президент.

Окрему увагу приділили технологічним планам Росії на 2027 рік. Головне управління розвідки Міноборони надало детальну інформацію про те, яку зброю хоче виготовляти ворог, спроможності щодо виробництва та використання схем постачання компонентів у Росію.

Пріоритетне завдання для МЗС України та всієї нашої дипломатії – нові санкційні пакети партнерів, і саме у сфері тіньових схем, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістики,

– наголосив Зеленський.

До слова, учасники Ставки ухвалили рішення щодо захисту та забезпечення безперебійної роботи інфраструктури дата-центрів, а також критичної інфраструктури у сфері зв'язку.

Протидія реактивним безпілотникам

Нагадаємо, перехоплювачі від двох компаній вже успішно знищують ворожі цілі на високій швидкості. Тоді уряд почав переговори з розробниками та підготовку перших контрактів.

До того ж Україна також завершує виробництво засобів для протидії крилатим ракетам. Якщо їхня вартість буде прийнятною, ці системи зможуть масово використовувати й проти реактивних дронів.