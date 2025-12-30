Это помощь Украине: как в США восприняли фейк об атаке по резиденции Путина

Российский МИД заявил, что украинские дроны якобы атаковали путинскую резиденцию. Глава ядерной державы Путин пожаловался руководителю другой ядерной страны Трампу, что по нему стреляют и он ничего не может сделать. Российское минобороны заявило, что цели были сбиты и вместо заявленных Лавровым более 90 БпЛА указало 18.

На это обратил внимание в эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что впоследствии российскому минобороны пришлось менять пресс-релиз, потому что на разных уровнях Россия завралась, не согласовав свои заявления.

Россияне не поняли юмор Трампа

Россия, по мнению политтехнолога, своим поведением на самом деле повышает ценность Украины для США. Ведь американцы, с его слов, уважают "серьезных парней", которые способны идти на такие шаги.

Россияне нам сделали большой плюс, подняли статус Украины до высот. Они же всегда торгуются с американцами тем, что могут быть союзниками США в войне против Китая. А теперь те, кто сидят в Пентагоне, будут размышлять, а чем Россия способна помочь, если не способна даже защитить своего Путина от дронов неядерного государства,

– считает Загородний.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков, на что обратил внимание политтехнолог, жаловался на то, что Трамп сказал, что как хорошо, что в свое время он не дал Украине ракеты Tomahawk, комментируя информацию о вероятной атаке по путинской резиденции. Россияне не понимают, что это со стороны американского президента "стеб", ведь он политик, который имеет чувство юмора.

"Он фактически уже Украиной пугает россиян, говоря, мол, что вот пусть они смотрят, что это он еще не дал Tomahawk, поэтому им лучше следовать в сторону мирного урегулирования. США осознают, что Путин ведет Россию к катастрофе. Когда россияне жалуются, что украинцы по ним лупят, это как раз подтверждение нашего статуса, что опорной точкой Евразии для американцев будет Украина", – озвучил Загородний.

Политтехнолог напомнил другую ситуацию, когда накануне 9 мая руководитель еще одной ядерной державы Си Цзиньпин попросил Украину не хулиганить на Красной площади, потому что ему нужно было там принять парад. Загородний отметил, что Украина практически ломает все схемы и геополитику, показывая, что она является силой, с которой придется считаться всем.

Россияне сейчас в истерике, ничего у них не получается. Экономика рушится, спасти ее они не могут. Поэтому начинается такая суета. Это очень хорошо и еще раз свидетельствует о том, что нам не надо спешить с подписанием различных мирных планов. Надо переждать, при чем недолго. Стоит посмотреть, что у россиян будет в первом квартале,

– призвал политтехнолог.

Сегодня даже Росстат признает, что наблюдается фронтальное падение по всей экономике России. Загородний подытожил, что страна-агрессор идет путем СССР, не имея перспектив. Впервые с 2015 года расходы российских регионов превышают доходы.

