Атака на Украину 27 октября: в Киеве количество пострадавших возросло, поврежден офис ДТЭК

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по столице и регионам, применив баллистическое оружие и сотни ударных дронов. В Киеве и областях продолжается ликвидация последствий попаданий по гражданской инфраструктуре, энергообъектам и предприятиям.

17:06, 27 октября Издательство КСД перенесло выпуск новинок из-за аварии на складе Российские войска обстреляли склад компании в Харькове, поэтому выпуск книг в ноябре был отложен. Среди сотрудников пострадавших нет, сообщили в издательстве. 16:56, 27 октября Число пострадавших в столице возросло до 17 человек В Деснянском районе Киева правоохранители оказали неотложную помощь раненому гражданскому лицу; общее число пострадавших в городе увеличилось. 15:32, 27 октября В Киеве подверглись атаке торговые помещения и автосалоны В столице зафиксированы повреждения гипермаркета Auchan в ТРЦ "Проспект" и дилерских центров на Подоле; заведения временно закрыты. 14:52, 27 октября Двое раненых студентов ДТЕУ находятся в тяжелом состоянии После взрыва возле общежития в столице повреждены подстанция и генератор; медики оказывают помощь двум тяжелораненым студентам. 13:53, 27 октября В Дергачах в результате ракетного удара ранены пять человек В результате обстрела складских помещений в Харьковской области пять человек получили ранения, сообщили спасатели. 11:24, 27 октября В результате атаки на Киев был поврежден офис ДТЭК Осколки повредили здание подразделения "ДТЭК Киевские электросети", сотрудники компании не пострадали.

О массированных обстрелах и ликвидации их последствий сообщили в местных органах власти, спасательных службах и профильных ведомствах, как отмечает 24 Канал.

Разрушение гражданских объектов в Киеве

В столице враг нанес удары по инфраструктурным и гражданским сооружениям в Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах. В частности, в Деснянском районе взрыв произошел недалеко от семейного общежития Государственного торгово-экономического университета. Здание получило повреждения фасадов и остекления, выведены из строя генератор мощностью 120 кВт и трансформаторная подстанция. Двое пострадавших студентов находятся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Кроме того, повреждения получили здание компании "ДТЭК Киевские электросети", дилерские автоцентры на Подоле и помещение гипермаркета Auchan в ТРК "Проспект". Из-за попадания в дорожное полотно в настоящее время полностью заблокировано автомобильное движение по Южному мосту, а поезда "зеленой" линии метро временно курсируют по сокращенной схеме.

Удар по складу издательства КСД в Харькове

Днем под вражеский обстрел попала Харьковская область. Один из ударов пришелся на складской комплекс издательства "Клуб семейного досуга" (КСД), что сообщили в пресс-службе издательства.

По сообщению компании, среди сотрудников никто не пострадал. В то же время издатели вынуждены отложить запланированные на 5 ноября анонсы книжных новинок. В настоящее время проводится оценка разрушений, чтобы выяснить состояние тиражей книг на складе.

Последствия в других регионах

В результате вражеских ударов по промышленным объектам в Днепропетровской области погиб шахтер, еще трое человек получили травмы. В Дергачах Харьковской области в результате попадания в складские сооружения ранены пять человек, а в Черниговской области медицинскую помощь оказывают шестерым пострадавшим гражданским лицам, среди которых есть ребенок.