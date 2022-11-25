Месть Украины в действии: ВСУ уничтожили комплекс С-300, которым враг убил младенца на Запорожье

Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг заплатил за те преступления, которые он совершает в Украине. Так, ВСУ удалось уничтожить ЗРК С-300 россиян, которым они унесли жизнь младенца.

Об этом в своем телеграме сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ЗРК С-300, которым враг атаковал Вольнянск накануне, превратился в лом.

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ВСУ мстят за своих

Оккупанты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области,

– отметил Федоров.

Он добавил, что украинским военным удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс С-300, предназначенный в первую очередь для сбивания воздушных целей, из которого враг попал в роддом.

По словам городского главы, в тот же день наши силы сопротивления максимально быстро обнаружили место дислокации смертоносной машины. После этого артиллерия ВСУ нанесла точный удар, превратив установку в лом.

Известно, что произошло это 23 ноября около 13:40. Ликвидировали наши защитники ЗРК С-300 в селе Зеленый Яр. Отметим, что этот населенный пункт расположен в 100 километрах от самого Вольнянска.



Вольнянск в 100 километрах от Зеленого Яра / Скриншот из deepstate

Отметим, что ракетами класса "земля – земля" из ЗРК С-300 враг может атаковать на расстояние до 200 километров. Поэтому все населенные пункты, расположенные в радиусе действия установок, однозначно находятся под угрозой возможных атак. Самих же ракет С-300 у россиян осталось еще очень много.

Что касается уничтоженного ЗРК, то очевидцы рассказали о двух взрывах. Вскоре раздался и третий, более мощный, что может свидетельствовать о детонации.

Ликвидированная боевая машина заставила российских захватчиков изрядно запаниковать. Поэтому они решили устроить обыски вблизи места попадания. Как отметил Федоров, они начали выводить жителей из домов, проверять их телефоны. Местные сообщили также о звуках автоматных очередей.

Что известно о ракетном обстреле Вольнянска

В ночь на 23 ноября глава ОВА Александр Старух отметил, что российские военные атаковали медицинское учреждение. Произошло это в промежутке между 02:07 и 02:36. Тогда были сигналы о воздушной тревоге и отбое.

Чиновник отметил, что враг атаковал огромными ракетами маленькое родильное отделение. Тогда же стало известно, что в результате этого погиб младенец. По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, жертвой стал мальчик, который появился на свет 2 дня назад.

В ГСЧС отметили, что российские захватчики разрушили два этажа роддома. В спасательной операции было привлечено 67 сотрудников, а также 14 единиц техники.

В Офисе генпрокурора заявили, что враг для атаки использовал ракеты типа С-300. Ведомство отметило, что на месте происшествия свою работу выполняли правоохранители, чтобы зафиксировать военное преступление России.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что из-под завалов роддома достали двух врачей. Врач-реаниматолог пострадал больше, у него 37% ожогов. Пострадавших сразу же доставили в больницу, чтобы оказать им необходимую медицинскую помощь.

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