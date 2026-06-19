Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в ряде областей объявлена тревога: где сейчас летают дроны

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. Враг запустил беспилотники, в ряде регионов объявлена тревога.

О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ и наблюдатели, сообщает 24 Канал.

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Куда летят вражеские БПЛА?

Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте