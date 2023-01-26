Это не истерия, а давно запланированный обстрел России, – политтехнолог

Россия атаковала Украину в ночь на 26 января дронами, а уже с утра массированно обстреляла ракетами. Впрочем, это не истерическая реакция оккупантов на передачу нам танков, а спланированная атака.

К сожалению, в результате циничных атак врага есть погибшие. Что касается повреждений разного типа объектов, то учитывая, что обстрел продолжался и ночью, и днем, то им не удалось нанести критических повреждений. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Кстати Скорее всего, просто совпадение, – полковник об атаке "Шахидов" перед ракетами

Атаки были спланированы

Более того, раньше украинцы волновались как пережить эту тяжелую зиму. Теперь до весны осталось всего 33 дня, и все будет хорошо в этом смысле.

Но называть это словом "истерика" я не стал бы. Думаю все спланировано,

– заметил Шейтельман.

Дело в том, что ракетные обстрелы захватчики планируют заранее. По мнению политтехнолога, вряд ли после объявления партнеров о передаче танков россияне достали дроны, зарядили самолеты и начали цинично атаковать Украину.

Кроме того, прошло почти две недели с последней массированной атаки врага 14 января, а до нее массированный обстрел ракетами был 31 декабря. То есть раз в около 2 недель Россия может накопить необходимое количество ракет, чтобы атаковать наше государство. Причем это количество постоянно уменьшается.

Шейтельман об атаках России 26 января: смотрите видео

"Это очевидно, они от нас не скроют. Они могут рассказывать, что у них ракеты якобы никогда не закончатся, но есть факты. Условно прошлый раз было 30 ракет, на этот раз – 30, то есть о тех 100 ракетах, которые были в октябре – ноябре уже не говорится", – подчеркнул Шейтельман.

Атаки России по Украине 26 января: что известно