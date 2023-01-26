Это не истерия, а давно запланированный обстрел России, – политтехнолог
Россия атаковала Украину в ночь на 26 января дронами, а уже с утра массированно обстреляла ракетами. Впрочем, это не истерическая реакция оккупантов на передачу нам танков, а спланированная атака.
К сожалению, в результате циничных атак врага есть погибшие. Что касается повреждений разного типа объектов, то учитывая, что обстрел продолжался и ночью, и днем, то им не удалось нанести критических повреждений. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
Кстати Скорее всего, просто совпадение, – полковник об атаке "Шахидов" перед ракетами
Атаки были спланированы
Более того, раньше украинцы волновались как пережить эту тяжелую зиму. Теперь до весны осталось всего 33 дня, и все будет хорошо в этом смысле.
Но называть это словом "истерика" я не стал бы. Думаю все спланировано,
– заметил Шейтельман.
Дело в том, что ракетные обстрелы захватчики планируют заранее. По мнению политтехнолога, вряд ли после объявления партнеров о передаче танков россияне достали дроны, зарядили самолеты и начали цинично атаковать Украину.
Кроме того, прошло почти две недели с последней массированной атаки врага 14 января, а до нее массированный обстрел ракетами был 31 декабря. То есть раз в около 2 недель Россия может накопить необходимое количество ракет, чтобы атаковать наше государство. Причем это количество постоянно уменьшается.
Шейтельман об атаках России 26 января: смотрите видео
"Это очевидно, они от нас не скроют. Они могут рассказывать, что у них ракеты якобы никогда не закончатся, но есть факты. Условно прошлый раз было 30 ракет, на этот раз – 30, то есть о тех 100 ракетах, которые были в октябре – ноябре уже не говорится", – подчеркнул Шейтельман.
Атаки России по Украине 26 января: что известно
- Сутки 26 января оказались очень сложными для украинцев. Так, этой ночью российские захватчики возобновили атаки украинских городов дронами-камикадзе. Их оккупанты запускали с восточного побережья Азовского моря.
- Известно, что враг применил 24 иранских беспилотника. Впрочем, наши защитники продемонстрировали отличную работу и уничтожили все до последнего БпЛА, которые угрожали нашему государству.
- Утром Россия возобновила атаку, но уже крылатыми ракетами. Захватчики запустили по мирным украинским городам 55 крылатых ракет. Однако 47 из них уничтожили наши воины.
- В ряде регионов зафиксировали прилеты, а именно – в Киеве, Киевской, Винницкой и Одесской областях. Попадания произошли в объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате попаданий по энергообъектам в указанных областях возникли проблемы с электроснабжением.
- К сожалению, циничный ракетный обстрел российских захватчиков унес жизни не менее 11 человек. Кроме того, еще 11 человек – получили травмы.