На жаль, внаслідок цинічних атак ворога є загиблі. Що стосується пошкоджень різного типу об'єктів, то з огляду на те, що обстріл тривав і вночі, і вдень, то їм не вдалося завдати критичних пошкоджень. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Атаки були сплановані

Ба більше, раніше українці хвилювалися як пережити цю важку зиму. Тепер до весни залишилося усього 33 дні й все буде добре в цьому сенсі.

Але називати це словом "істерика" я не став би. Думаю все сплановано,

– зауважив Шейтельман.

Річ у тім, що ракетні обстріли загарбники планують заздалегідь. На думку політтехнолога, навряд після оголошення партнерів про передачу танків, росіяни дістали дрони, зарядили літаки та почали цинічно атакувати Україну.

Крім того, минуло майже два тижні з останньої масованої атаки ворога 14 січня, а до неї масований обстріл ракетами був 31 грудня. Тобто раз на близько 2 тижні Росія може накопичити необхідну кількість ракет, щоб атакувати нашу державу. Причому ця кількість постійно зменшується.

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"Це очевидно, вони від нас не приховають. Вони можуть розповідати, що у них ракети нібито ніколи не закінчаться, але є факти. Умовно минуло разу було 30 ракет, цього разу – 30, тобто про ті 100 ракет, які були в жовтні – листопаді вже не мовиться", – підкреслив Шейтельман.

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