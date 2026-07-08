На Украину летели 7 ракет и более 150 БПЛА: как отработали силы ПВО

Российские военные в очередной раз нанесли удары по Украине. За ночь оккупанты запустили баллистические ракеты и беспилотники.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Что известно об атаке и как отработала ПВО?

Россия в ночь на 8 июля осуществила атаку на Украину двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 169 ударными БПЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили 139 российских БПЛА различных типов. К сожалению, зафиксировано попадание 5 баллистических ракет в 4 точках и 20 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков. Кроме того, две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– подчеркнули в ВВС ВСУ.

Что еще известно об атаке России в ночь на 8 июля?

Российская армия совершила атаку на столицу Украины баллистическими ракетами. В Киеве раздались взрывы после полуночи 8 июля.

Местные жители сообщали в социальных сетях, что взрыв в столице прогремел еще до сирен. После этого в городе раздалось еще несколько взрывов – российская армия продолжила запускать ракеты.

В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения, а в Святошинском произошло возгорание в нежилом здании. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Также есть информация о двух пострадавших.