В Херсоне россияне провели атаку на автобус с помощью дрона: погибла женщина, семеро человек ранены

Российские оккупанты в очередной раз совершили военное преступление. Враг цинично обстрелял маршрутный автобус в Херсоне.

Об этом сообщили в полиции.

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Каковы последствия российской атаки?

Около 07:00 оккупанты провели атаку Херсона беспилотником. Оккупанты сознательно направили дрон типа "FPV" на маршрутный автобус в микрорайоне Шуменский.

В результате атаки ранения получили 7 человек. К сожалению, одна женщина погибла. Медики в настоящее время оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Военнослужащие страны-агрессора совершили очередной преднамеренный акт террора против мирных жителей Херсона,

– заявили в полиции.

Когда еще враг совершил атаку на Херсон?

4 июня российские войска провели атаку на автомобиль скорой медицинской помощи на территории одной из больниц Днепровского района Херсона. В результате атаки пострадали трое медицинских работников.

Удары по медикам являются очередным военным преступлением России и направлены на то, чтобы лишить жителей Херсона возможности получать неотложную помощь.

Во время российской атаки на Херсон 27 мая в течение нескольких часов Корабельный район города дважды подвергался ударам. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб мужчина, а его семья получила тяжелые ранения.