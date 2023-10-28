После неудачной атаки России на Хмельницкую АЭС у Лаврова придумали "ядерный терроризм" в Курске

Оккупанты снова использовали свою любимую тактику: извращать факты и обвинять другие страны в том, что делает именно Россия. В этот раз МИД страны-агрессора обвинил Украину в якобы "ядерном терроризме".

Представитель МИД России Мария Захарова цинично обвинила Украину в "ядерном терроризме". Об этом она сказала вражеским СМИ после ночной российской атаки дронами, передает 24 Канал.

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Что наговорила Захарова

Представитель российского МИД заявила, что Украина якобы атаковала Курскую АЭС ударными беспилотниками вечером 26 октября. По ее словам, один из дронов якобы "врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены", а два других БПЛА вроде бы "упали на комплекс административных зданий станции". Дипломат страны-агрессора также добавила, что в дронах применялись компоненты, "поставленные западными странами".

После этого Захарова, вероятно, перепутала Россию с Украиной. Ведь следующее заявление красноречиво описывает всю сущность страны-агрессора.

Произошедшее доказывает, что для "преступного киевского режима" не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран,

– сказала приспешница Сергея Лаврова.

Также представитель МИД государства-террориста предположила, что эта придуманная Кремлем атака не могла быть проведена без согласия мифических "западных кураторов".

Как отреагировали в Украине

Слова Захаровой противоречат заявлению минобороны страны-агрессора. В ведомстве Сергея Шойгу отчитались о якобы успешном перехвате и уничтожении этих 3 дронов, а также сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук создал пост в своих соцсетях.

Катынь – Хатынь, Хмельницкая АЭС – Курская АЭС. Россияне издавна умеют формировать ассоциативный ряд. Атаковали нашу АЭС – придумали с Курской,

– написал он.

Глава Общественного совета при Одесском ОВА отметил, что российским оккупантам уже никто не верит.

Что этому предшествовало