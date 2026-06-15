Об этом Марк Бернс написал в соцсети.

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Как Бернс отреагировал на российскую атаку на Украину?

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс осудил российский удар по Киево-Печерской лавре и опубликовал пост в поддержку украинцев.

Мое сердце сегодня с народом Украины. Я молюсь за безопасность всех и за то, чтобы не было потеряно ни одной жизни,

– написал Бернс.

Он подчеркнул, что Киево-Печерская лавра – это одно из самых святых религиозных мест Украины и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также Бернс написал, что просит Бога защитить Украину, утешить ее население и принести мир.

Что известно об ударе России по лавре в Киеве?

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Киеву. Во время вражеского обстрела пострадала Киево-Печерская Лавра – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщил наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий, пришлось прибегнуть к срочной эвакуации святынь. Из охваченного огнем собора и прилегающих помещений под обстрелами выносили древние иконы, имеющие мировую историческую и духовную ценность

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что удар России по Успенскому собору Киево-Печерской лавры опровергает ее нарратив о защите православия и доказывает, что религия для Кремля – лишь инструмент политической пропаганды.