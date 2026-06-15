Про це Марк Бернс написав у соцмережі.

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Як Бернс відреагував на російську атаку по Україні?

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі та опублікував пост у підтримку українців.

Моє серце сьогодні з народом України. Я молюся за безпеку всіх і за те, щоб не було втрачено жодного життя,

– написав Бернс.

Він наголосив, що Києво-Печерська лавра – це одне з найсвятіших релігійних місць України та об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

Також Бернс написав, що просить у Бога захистити Україну, втішити її населення і принести мир.

Що відомо про удар Росії по лаврі у Києві?

У ніч на 15 червня російські війська завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву. Під час ворожого обстрілу постраждала Києво-Печерська Лавра – об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомив намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій, довелося вдатися до термінової евакуації святинь. З охопленого вогнем собору та прилеглих приміщень під обстрілами виносили стародавні ікони, які мають світову історичну та духовну цінність

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що удар Росії по Успенському собору Києво-Печерської лаври, що спростовує її наратив про захист православ’я та доводить, що релігія для Кремля – лише інструмент політичної пропаганди.