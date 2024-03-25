Обломки едва не повредили жилой дом: последствия атаки России в Дарницком районе Киева
Источник:Дарницкая районная администрация
Утром 25 марта российская армия нанесла удар баллистикой по Киеву. В результате падения обломков пострадало несколько районов столицы, в частности, Дарницкий.
Так, там была повреждена частная территория киевлян. К счастью, после атаки России в Дарницком районе обошлось без пострадавших.
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Последствия в Дарницком районе
Временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА в городе Киеве Николай Калашник поделился последствиями атаки России. Так, по его словам, в Дарницком районе после ракетного обстрела обломком повреждена частная зона. Произошло это в микрорайоне Осокорки.
Без дальнейшего возгорания. Выехал лично. Экстренные службы работают на месте. Пострадавшие предварительно отсутствуют,
– сказал он.
Последствия попадания обломков в Дарницком районе / Николай Калашник
Впоследствии в эфире телемарафона Калашник рассказал, что владельцы жилья находились в подвальном помещении. Речь идет о мужчине, женщине и их внучке. Осколки повредили вспомогательное помещение возле самого дома – жилой дом уцелел.
Сейчас на месте работают работники ГСЧС. Чтобы не допустить пожара, они отрабатывают заливку обломка ракеты. Еще один элемент упал на дороге. Также без пострадавших – и без разрушения имущества.
Что известно об атаке на Киев
- Утром 25 марта враг выпустил из Крыма по Киеву две баллистические ракеты, предварительно "Циркон". Воздушным силам удалось сбить обе цели, однако обломки повредили объекты в ряде районов Киева. Так, наибольшие разрушения в Печерском районе.
- Сообщается, что там было разрушено центральную часть корпуса Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр.
- Кроме этого, к сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на 15:00 известно о 10 киевлян, которые получили повреждения в результате атаки оккупантов. Так, двое из них были госпитализированы – в частности, 16-летняя девушка. Ее уже выписали из больницы. Также стоит отметить, что спасатели до сих пор работают на месте и ликвидируют завалы.
- По информации от источников Kyiv Post в Службе безопасности Украины подтвердили, что главная цель двух запущенных баллистических ракет – офисы СБУ.