Обломки едва не повредили жилой дом: последствия атаки России в Дарницком районе Киева

Утром 25 марта российская армия нанесла удар баллистикой по Киеву. В результате падения обломков пострадало несколько районов столицы, в частности, Дарницкий.

Так, там была повреждена частная территория киевлян. К счастью, после атаки России в Дарницком районе обошлось без пострадавших.

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Последствия в Дарницком районе

Временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА в городе Киеве Николай Калашник поделился последствиями атаки России. Так, по его словам, в Дарницком районе после ракетного обстрела обломком повреждена частная зона. Произошло это в микрорайоне Осокорки.

Без дальнейшего возгорания. Выехал лично. Экстренные службы работают на месте. Пострадавшие предварительно отсутствуют,

– сказал он.

Последствия попадания обломков в Дарницком районе / Николай Калашник

Впоследствии в эфире телемарафона Калашник рассказал, что владельцы жилья находились в подвальном помещении. Речь идет о мужчине, женщине и их внучке. Осколки повредили вспомогательное помещение возле самого дома – жилой дом уцелел.

Сейчас на месте работают работники ГСЧС. Чтобы не допустить пожара, они отрабатывают заливку обломка ракеты. Еще один элемент упал на дороге. Также без пострадавших – и без разрушения имущества.

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