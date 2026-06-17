Журналистка и психолог Лариса Волошина рассказала "24 Каналу", что удар по Киеву был тщательно спланирован и не был случайным. Атаки были прицельными и охватывали несколько объектов в пределах одного района.

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Что означала атака на Лавру для России?

Лариса Волошина подчеркнула, что российская атака на Киев состояла из нескольких этапов. По району сначала наносили удары дронами, затем ракетами, причем удары пришлись рядом с культурными объектами. Она подчеркнула, что выбор целей не был случайным, ведь россияне понимали значение объектов в этой зоне.

Психолог о значении атаки на Лавру для Трампа: видео

После ударов российские СМИ начали объяснять атаку как "месть" и пытались переложить ответственность на Украину. Мол, это за то, что из Лавры изгнали московских священников. Однако, по словам психолога, международная реакция на кадры разрушений и пожаров оказалась значительно сильнее российских информационных вбросов.

Важно! Служба безопасности Украины показала обломки российского дрона "Герань-2", с помощью которого Россия атаковала Киев и повредила объекты в районе Киево-Печерской лавры. В СБУ установили тип беспилотника и его происхождение на основе анализа фрагментов, найденных на месте удара. Россия применила дрон-камикадзе типа Shahed для атаки во время массированного обстрела столицы.

Кроме того, Украина также оперативно работала в информационном пространстве, используя официальные каналы и международные платформы для распространения подтвержденных данных. После атаки появились кадры, на которых видно, как горит памятник архитектуры, а на фоне звенят колокола. Это усиливает реакцию общественности и политических элит в разных странах.

Интересный момент: один из самолетов, участвовавших в ударах по Украине, разбился — сначала отказал один двигатель, затем два, и самолет упал. Это выглядит как знак Божьего наказания. Для избирателей Трампа, которые являются евангелистами и очень религиозны, это выглядит как знак Божьего промысла, на чьей стороне Бог,

– сказала Лариса Волошина.

Она добавила, что украинский боксер Александр Усик встречался с Трампом, когда Россия атаковала Украину. Это дополнительно повлияло на информационное восприятие событий. Совокупность событий могла сформировать у Трампа и его окружения эмоционально насыщенную информационную картину, которая не сводится только к военным фактам, ведь Трамп склонен воспринимать события через призму теорий заговора и символических совпадений, что влияет на его реакции.

Россия уже столкнулась с информационными последствиями этой ситуации, пытаясь объяснить удары и отмежеваться от ответственности, в частности через заявления о якобы поражении "военных целей".

Какова реакция на удар по Лавре?

Обстрел Киево-Печерской лавры вызвал широкий резонанс в Европе и был расценен как еще один пример целенаправленных ударов России по культурному и духовному наследию Украины. В ЕС подчеркивают необходимость усиления давления на Москву из-за таких атак.

Российский удар по Киево-Печерской лавре прокомментировал митрополит Павел "Мерседес", который рассказал о последствиях атаки и ситуации вокруг святыни. В своих комментариях он подчеркнул сложность происходящего и обратил внимание на состояние объекта после обстрела, отметив, что это "дело дьявола", но ни словом не упомянул Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом показал ему фотографии последствий российского удара по Киево-Печерской лавре. Украинская сторона сделала акцент на масштабах разрушений и символическом значении атаки. В ходе беседы также затрагивались вопросы дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию.