Журналістка і психологиня Лариса Волошина розповіла 24 Каналу, що удар по Києву був ретельно спланований і не був випадковим. Атаки були прицільними та охоплювали кілька об'єктів у межах одного району.

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Що означала атака по Лаврі для Росії?

Лариса Волошина підкреслила, що російська атака по Києву складалася з кількох етапів. По району спочатку били дронами, згодом ракетою, причому удари припали поруч із культурними об'єктами. Вона наголосила, що вибір цілей не був випадковим, адже росіяни розуміли значення об'єктів у цій зоні.

Психологиня про зрачення атаки по Лаврі для Трампа: відео

Після ударів російські медіа почали пояснювати атаку як "помсту" та намагалися перекласти відповідальність на Україну. Мовляв, це за те, що з Лаври вигнали московських священників. Однак, за словами психологині, міжнародна реакція на кадри руйнувань і пожеж була значно сильнішою за російські інформаційні вкиди.

Важливо! Служба безпеки України показала уламки російського дрона "Герань-2", яким Росія атакувала Київ і пошкодила об'єкти в районі Києво-Печерської лаври. У СБУ встановили тип безпілотника та його походження на основі аналізу фрагментів, знайдених на місці удару. Росія застосувала дрон-камікадзе типу Shahed для атаки під час масованого обстрілу столиці.

Крім того, Україна також оперативно працювала в інформаційному просторі, використовуючи офіційні канали та міжнародні платформи для поширення підтверджених даних. Після атаки зʼявилися кадри, як памʼятка архітектури палає, а на фоні дзвонять дзвони. Це підсилює реакцію суспільств і політичних еліт у різних країнах.

Цікавий момент: один із літаків, який брав участь в ударах по Україні розбився - спочатку відмовив один двигун, потім два, і літак упав. Це ознака ніби кари Божої. Для трампівських виборців, які є євангелістами, дуже релігійні, це виглядає як знак промислу Божого, на чиїй стороні Бог,

– сказала Лариса Волошина.

Вона додала, що український боксер Олександр Усик мав зустріч із Трампом, коли Росія атакувала Україну. Це додатково вплинуло на інформаційне сприйняття подій. сукупність подій могла сформувати у Трампа та його оточення емоційно насичену інформаційну картину, яка не зводиться лише до військових фактів, адже Трамп схильний сприймати події через призму теорій змови та символічних збігів, що впливає на його реакції.

Росія вже зіткнулася з інформаційними наслідками цієї ситуації, намагаючись пояснити удари й відмежуватися від відповідальності, зокрема через заяви про нібито ураження "військових цілей".

Яка реакція на удар по Лаврі?

Обстріл Києво-Печерської лаври викликав широкий резонанс у Європі та був розцінений як ще один приклад цілеспрямованих ударів Росії по культурній і духовній спадщині України. У ЄС наголошують на необхідності посилення тиску на Москву через такі атаки.

Російський удар по Києво-Печерській лаврі прокоментував митрополит Павло "Мерседес", який заявив про наслідки атаки та ситуацію довкола святині. У своїх коментарях він наголосив на складності подій і звернув увагу на стан об’єкта після обстрілу, зауваживши, що це "справу диявола", але ніяк не згадав про Росію.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом показав йому фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі. Українська сторона акцентувала на масштабах руйнувань і символічному значенні атаки. У межах розмови також порушувалися питання подальшої підтримки України та тиску на Росію.