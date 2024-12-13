На Львовщине россияне атаковали шесть объектов в 3 районах: есть разрушения и повреждения

Во Львовской области повреждены шесть объектов критической и энергетической инфраструктуры в результате атаки России. Разрушения зафиксированы в трех районах области.

Об этом сообщил в эфире марафона "Единые новости" Андрей Годик первый заместитель руководителя Львовской ОВА, информирует 24 Канал. Он отметил, что пострадавших в результате атаки врага – нет.

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"Враг атаковал на Львовщине 6 объектов энергетической инфраструктуры. У них есть разные степени повреждения", — отметил Андрей Годик.

По его словам, пока все пожары, которые возникли в результате обстрелов, были ликвидированы спасателями. На местах атаки работают все необходимые службы для установления типов ракет, которыми были атакованы объекты.

Важно! В Укрэнерго сообщили, что Россия осуществила 12-ю массированную атаку на энергосистему Украины, повредив энергообъекты в нескольких регионах, что привело к усилению графиков отключений. В частности, увеличено количество очередей почасовых отключений.

Детали атаки на Львовскую область

Сегодня, 13 декабря, на Львовщине раздавались взрывы. Россия осуществила ракетный обстрел объектов энергетики области. Еще раньше во Львовской ОВА сообщили, что из-за этого объем отключений света возрастет.

Во время атаки Россия в очередной раз атаковала один из объектов критической инфраструктуры в Дрогобычском районе. В результате попадания возник пожар.

Воздушную тревогу на Львовщине объявили в 06:48 из-за угрозы применения ударных БПЛА. Также в Воздушных силах сообщали, что Россия осуществила пуски крылатых ракет, а кроме того состоялся взлет МиГ-31К.