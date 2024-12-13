Про це повідомив в етері марафону "Єдині новини" Андрій Годик, перший заступник керівника Львівської ОВА, інформує 24 Канал. Він наголосив, що постраждалих унаслідок атаки ворога – немає.

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"Ворог атакував на Львівщині 6 об'єктів енергетичної інфраструктури. В них є різні ступені пошкодження", – зазначив Андрій Годик.

За його словами, наразі усі пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, були ліквідовані рятувальниками. На місцях атаки працюють усі необхідні служби для встановлення типів ракет, яикми було атаковано об'єкти.

Важливо! В Укренерго повідомили, що Росія здійснила 12-ту масовану атаку на енергосистему України, пошкодивши енергооб'єкти в кількох регіонах, що призвело до посилення графіків відключень. Зокрема, збільшено кількість черг погодинних відключень.

Деталі атаки на Львівщину

Сьогодні, 13 грудня, на Львівщині лунали вибухи. Росія здійснила ракетний обстріл об'єктів енергетики області. Ще раніше у Львівській ОВА повідомили, що через це обсяг відключень світла зросте.

Під час атаки Росія вкотре атакувала один з об'єктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 06:48 через загрозу застосування ударних БпЛА. Також у Повітряних силах повідомляли, що Росія здійснила пуски крилатих ракет, а крім того відбувся зліт МіГ-31К.