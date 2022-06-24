Атака России направлена больше на ЕС, чем Литву, – эксперт по вопросам безопасности

Россия очень взбешена из-за того, что Литва прекратила транзит санкционных грузов в Калининградскую область. С Кремля уже начали звучать циничные заявления о том, что у Литвы нужно забрать независимость или сделать через нее "коридор" в Калининграде.

Атака России направлена больше на ЕС, чем Литву.

Об информационной атаке на Литву от России 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он считает, что атака России сейчас больше направлена на Запад в целом.

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По его словам, информационные атаки против Литвы со стороны России были и раньше.

Сейчас мы уже можем говорить о том, что это более комплексная атака, и, наверное, она все-таки больше направлена на Евросоюз и Запад вообще, чем на Литву.

– заявил Лауринавичюс.

Он говорит, что россияне хотят добиться исключения в санкциях для Калининграда, но это может подорвать всю санкционную политику. Кроме того, по его мнению, это небезопасно для Литвы.

"Это большая операция. О какой-то военной угрозе Литве говорить не приходится, но это серьезная и опасная операция России", – считает эксперт по вопросам безопасности.

Как на заявления России реагируют власти Литвы

По словам Лауринавичюса, власти на это не реагируют никак. Он говорит, что это глупо с их стороны – реагировать на такие глупости.

Этот процесс начался еще раньше. Есть там такой депутат Федоров, заявивший о том, чтобы "отозвать признание независимости Литвы". Мы к этому готовы, они не в первый раз об этом говорят. И обращать внимание на такие вещи нет смысла,

– подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сейчас литовцы должны сосредоточиться на попытке России взорвать санкционный механизм в отношении Калининграда. Они попытаются это использовать и против санкций вообще.

"Они (россияне – 24 канал) уже, к сожалению, достичь некоторой своей цели – Еврокомиссия начала пересматривать какие-то правила, но об этом пока не объявили. Надеюсь, что литовские власти отстоят нашу позицию", – подытожил он.

Цинические заявления России по Литве

В Кремле возмущены тем, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории. Одиозная представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России на действия Литвы будет не дипломатичным.

Из-за отказа Литвы в транзите россияне даже решили начать военные учения имитацией ракетных ударов в Калининградской области, то есть сразу у границы с Литвой.

А 22 июня Россия пригрозила Литве отключением от системы электроснабжения. В Литве угрозами россиян не удивлены и не напуганы.

Россияне сейчас активно рассказывают литовцам, что "прорежут себе Сувальский коридор". Однако общественный деятель и спикер Informnapalm Михаил Макарук говорит, что это настолько маловероятно, что даже смешно.

Российский публицист Андрей Пионтковский уверен, что угрозы России Литве не больше, чем "понты" питерского двора. По его мнению, реализация этих угроз – нулевая.

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