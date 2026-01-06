Экс-глава СВР объяснил, почему удар России по заводу в Днепре может плохо обернуться для Путина
- Россия нанесла удар по заводу по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американской компании.
- Экс-глава СВР Николай Маломуж отметил, что Украина может использовать этот удар для усиления реакции США.
Россия ударила по заводу по производству подсолнечного масла в Днепре, который принадлежит американской компании. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это был целенаправленный удар по гражданскому предприятию.
Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, почему такая атака может плохо обернуться для Путина. Он также рассказал, как Украина может использовать факт удара по американской собственности, чтобы усилить реакцию США.
Удар по американскому заводу в Днепре может ударить по Путину
Маломуж объяснил, что Россия атаковала объект, который связан с экономическими интересами США в Украине. По его мнению, такие удары Кремль может использовать как сигнал Вашингтону, мол, война уничтожает все, в том числе и американскую собственность. Именно поэтому Украине важно действовать так, чтобы реакция США была не только политической, но и практической.
Соединенные Штаты Америки очень придирчиво относятся к тому, кто посягает на их собственность,
– сказал Маломуж.
Он также напомнил, что для США экономический интерес не отделен от безопасности. По его словам, речь не только о действующих предприятиях, но и о будущих проектах и соглашениях, которые могут исчисляться десятками миллиардов долларов.
Без гарантий безопасности и нейтрализации позиций России никаких перспективных американских проектов в Украине не будет,
– отметил Маломуж.
Удары по таким объектам, по его мнению, должны фиксироваться и сразу становиться предметом разговора с американской стороной.
Как Украина может усилить реакцию США на удары России?
Украине важно сочетать собственные потребности обороны с интересами США, которые уже присутствуют в Украине через бизнес и совместные проекты. Когда Россия бьет по объектам, связанных с американской собственностью, это выходит за пределы "обычной" атаки по инфраструктуре и затрагивает политические и экономические интересы Вашингтона.
Мы должны совместить интересы Украины и Соединенных Штатов Америки, потому что это уже зона политических и экономических интересов США,
– сказал Маломуж.
Он отметил, что Россия, по его убеждению, сознательно демонстрирует готовность наносить вред не только Украине, но и американским интересам.
Надо фиксировать последствия вместе с американцами и подавать это в Госдеп, Сенат, спецслужбы и следственные органы США,
– сказал Маломуж.
Именно поэтому, по словам генерала, Украине стоит действовать системно: фиксировать последствия ударов вместе с американской стороной и переводить это в плоскость официальной реакции США.
Трамп эмоционально реагирует на удары по американским интересам, и это может стать одним из факторов давления на Путина,
– подытожил Маломуж.
Такие удары могут стать фактором, который подтолкнет Вашингтон к более жестким шагам в отношении Кремля. По его мнению, американский президент очень чутко реагирует на угрозы американским интересам, и это может превратиться в дополнительный рычаг давления на Путина.
Последние новости о мирных переговорах кратко:
- Назначение Кирилла Буданова в переговорную команду рассматривают как попытку перезагрузить диалог с США с учетом ожиданий американской стороны. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что Буданов имеет рабочие контакты в США и опыт сложных переговоров, в частности по вопросам обмена пленными, что делает его более удобной фигурой для коммуникации с командой Трампа.
- СВР предупредила о возможной масштабной провокации с жертвами, которую Россия может использовать для срыва или паузы мирного процесса. Политолог Алексей Буряченко отметил, что Кремль может инсценировать теракт и попытаться переложить ответственность на Украину, чтобы ухудшить ее переговорные позиции и усилить давление на США.
- Профессор американистики Скотт Лукас заявил, что Путин использует внутреннюю борьбу между Лавровым и Кириллом Дмитриевым как инструмент давления на США. По его словам, Кремль сочетает обещания экономического сотрудничества с жесткими территориальными требованиями, а провал контактов с Трампом в августе усилил напряжение и тактику манипуляций.