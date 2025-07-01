Атака России на Одессу: под ударом была СТО и транспорт, погиб человек
- В ночь на 7 июля Россия обстреляла Одессу беспилотниками.
- В результате атаки погиб один человек, повреждена инфраструктура и транспорт.
Ночью 7 июля оккупанты обстреляли Одессу беспилотниками. В городе загорелись пожары.
В 23:18 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов. Ночью в Одессе раздалась серия взрывов, передает 24 Канал.
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Враг ударил по Одессе
Утром в ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки погиб один человек.
Кроме того, повреждено 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько вагончиков.
Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые впоследствии были ликвидированы спасателями.
Глава ОВА Олег Кипер тоже прокомментировал последствия удара по городу. Он подтвердил разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.
Также он рассказал, что в результате атаки оккупантов произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб.
Последствия атаки в Одессу / Фото ГСЧС
Одессу охватили пожары: смотрите видео ГСЧС
Напомним, что под атакой БПЛА находился и Харьков. Там уже десятки пострадавших, среди которых дети.