Из-за очередной массированной атаки России по Украине: Польша поднимала в небо истребители

В ночь на 22 июня Польша и союзные страны подняли в воздух военную авиацию из-за массированной воздушной атаки армии России по Украине.

Об этом в соцсети X (ранее твитер) сообщили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши.

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Польша в очередной раз подняла в небо авиацию

В своем заявлении, которое они опубликовали под утро, польские военные сообщили, что их самолеты и самолеты союзников "начали патрулирование в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, связана с задачей ударов с применением крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и баллистических ракет по объектам, которые расположены, в том числе на западной территории Украины,

– говорится в заявлении.

Также польские военные отметили, что подобная активность российской авиации была зафиксирована в ночь с 13 на 14 июня во время ударов по западным областям Украины.

Кроме этого, оперативное командование ВС Польши добавило, что были начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и что оно продолжает внимательно мониторить ситуацию.