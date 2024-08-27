Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами: хронология 916 дня войны
Российские захватчики продолжают терроризировать Украину, атакуя города и регионы ракетами, беспилотниками. Враги пытаются уничтожить нашу критическую инфраструктуру, ранят и убивают людей.
Что происходит в Украине на фронте и в тылу, какие новости в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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После 1 ночи 27 августа взрывы из-за вражеской атаки раздавались в Киеве и области, на Запорожье, в Сумах, в Староконстантинове, в Ровенской области. Россия баллистикой атаковала отель в Кривом Роге. В местных телеграмм-каналах писали, что говорится о гостинице "Аврора". Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил, что ракетное попадание было в здание гражданской инфраструктуры. Одна женщина погибла. Четыре человека ранены, они уже в больнице. Под завалами, возможно, еще пять человек, Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирб заявил, что США будут конфиденциально говорить с Украиной относительно снятия ограничения на применение западного оружия по территории России.
Россия атаковала регионы Украины
Россия таковала отель в Кривом Роге
– заявил Вилкул.
После 1 ночи 27 августа взрывы из-за вражеской атаки раздавались в Киеве и области, на Запорожье, в Сумах, в Староконстантинове, в Ровенской области.
Россия баллистикой атаковала отель в Кривом Роге. В местных телеграмм-каналах писали, что говорится о гостинице "Аврора".
Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил, что ракетное попадание было в здание гражданской инфраструктуры.
Одна женщина погибла. Четыре человека ранены, они уже в больнице. Под завалами, возможно, еще пять человек,
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирб заявил, что США будут конфиденциально говорить с Украиной относительно снятия ограничения на применение западного оружия по территории России.