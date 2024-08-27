Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами: хронология 916 дня войны

Российские захватчики продолжают терроризировать Украину, атакуя города и регионы ракетами, беспилотниками. Враги пытаются уничтожить нашу критическую инфраструктуру, ранят и убивают людей.

Что происходит в Украине на фронте и в тылу, какие новости в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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