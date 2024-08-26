Атаки становятся более массовыми: 2 особенности вражеского обстрела по Украине

Россия 26 августа осуществила массированную атаку по территории Украины. Для ударов противник применил "Шахеды" и различные типы ракет.

Силы обороны готовились к таким террористическим действиям страны-агрессора. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналв, что Россия перед сегодняшней атакой неоднократно анонсировала возможные цели поражения.

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Особенности российских ударов

Мусиенко отметил, что утренняя массированная атака оккупантов имеет 2 особенности. Первая – Россия всегда прогнозируемая в целях поражения, ведь московские пропагандисты уже неоднократно заявляли, что их войска должны атаковать Киевскую ГЭС. Вторая – Россия использует различные средства поражения, которые в основном направлены на энергетические объекты Украины.

Враг точно изучает расположение наших ПВО. Их устраивает результат, когда ракеты собьют, ведь обломки могут повредить тот объект, в который они целились,

– сказал он.

Противник меняет тактику

Военный эксперт отметил, что россияне при применении дронов активно экспериментируют с высотами. Беспилотники противника теперь часто летят выше и поэтому они недосягаемы для мобильных групп Сил обороны.

Сбивать "Шахед" ракетой дороже, чем другими средствами поражения. Поэтому иногда с этим возникают трудности. Также российские дроны не всегда находятся в зоне досягаемости радаров. Атаки становятся более массовыми, ведь враг может направлять несколько видов вооружения. Одновременно беспилотники и ракеты на один объект,

– подчеркнул он.