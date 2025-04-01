Некоторые до сих пор не знают, как действовать: способна ли Россия на открытую агрессию против стран НАТО

Россия не будет осуществлять полномасштабное сухопутное наступление на страны НАТО. Однако страна-агрессор может прибегать к провокационным действиям. В частности, применять средства воздушного нападения.

Польша и страны Балтии волнуются, если это не будет полномасштабное наступление России, то будут ли считать в Альянсе это нападением. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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Возникает много вопросов

Александр Мусиенко предположил, что если Россия выпустит, например, 100 дронов типа "Шахед" по Литве или Польше, то сделает это с территории Беларуси. Максимум, что может сделать Альянс в таком случае – ответ по территории Беларуси, а не России.

К сожалению, Россия осваивает этот тип ведения боевых действий, используя огромное количество дронов, масштабируя технологический потенциал, который она приобретает от других государств. Не говорится о том, что захватчики будут атаковать НАТО огромной армией.

Но она может прибегать к провокационным действиям. Они могут применять средства воздушного нападения. Страны НАТО превосходят Россию по потенциалу. В частности, с воздуха. Потому что страны Альянса имеют больше самолетов и средств авиационного поражения,

– подчеркнул военнослужащий.

Но в то же время возникают угрозы с беспилотниками, новыми технологиями, подрывными операциями, которые Россия проводит непосредственно в Европе. Происходят различные странные события. Например, взрывы, пожары на заводах и так далее. Также было, в частности, падение российского дрона в Румынии.

Может говориться о мелких инцидентах, которые не приведут к открытому противостоянию. Но эта ситуация может напрягаться дальше. Поэтому у стран есть опасения.

Есть страны, которые не понимают, как им действовать. Например, Польша обратилась еще в 2023 году в штаб-квартиру НАТО. Суть обращения была в том, каким образом действовать, когда статья 5 о коллективной безопасности Альянса распространяется на определенные инциденты и агрессивные проявления со стороны той же России, а когда не распространяется, каким образом это разграничить,

– сказал Мусиенко.

Сегодня нет инструкции по такой процедуре. Альянс так и не дал ответа. Возможно, просто ее не публиковали, она тайная и не попала в медиа. Также неизвестно, как в НАТО отреагировали на обращение Польши.

Думаю, опасения Польши и стран Балтии заключается в том, что если это не будет полномасштабное наступление, а будут так называемые гибридные операции, если "Шахеды" полетят из Беларуси на Запад, как тогда действовать? Будет ли НАТО считать это полноценным нападением? Здесь есть много вопросов,

– добавил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

К слову, военный эксперт Сергей Грабский предположил, что это может быть вторжение вооруженных сил России и белорусского корпуса российской армии. По его мнению, прежде всего существует опасность для Литвы.