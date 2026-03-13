Враг бил баллистикой и ударными БпЛА: сколько целей сбила украинская ПВО

Российские войска продолжают терроризировать мирное население ударными беспилотниками различных типов. В ночь на 13 марта в небе над Украиной зафиксировали более 120 вражеских БпЛА.

Однако большинство целей силы ПВО обезвредили. Об этом информируют Воздушные силы Украины.

Смотрите также ВСУ остановили продвижение врага на Харьковщине, Россия стягивает войска на одно из направлений, – ISW

Что известно об атаке России на Украину в ночь на 13 марта?

С 18:00 12 марта и до 08:00 13 марта вражеские войска атаковали территорию Украины и ее население одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 126 ударными дронами типа "Гербера" и "Италмас". Среди них "Шахедов" – около 80 единиц.

Для обстрела Украины враг использовал пусковые площадки в Брянске, Орле, Курске, Миллерово, Приморско-Ахтарске, что в России и в Гвардейском, что в Крыму.

Украинские силы ПВО, в частности авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сумели сбить или обезвредить 117 вражеских дронов.

К сожалению, на 8 локациях зафиксировано попадание баллистики и 8 беспилотников, еще на 5 – падения обломков.

В ПС добавили, что в некоторых регионах до сих пор продолжается угроза применения ударных дронов и призвали соблюдать правила безопасности.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Где недавно гремели взрывы?