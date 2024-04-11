В Киевской области атакован объект критической инфраструктуры: в области перебои со светом

Под утро 11 марта враг атаковал Киевскую область. В результате атаки в области фиксируют перебои с энергоснабжением.

Киевская область была массированно атакована дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. В общем, тревога продолжалась более 5 часов.

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Враг атаковал критическую инфраструктуру

В сообщении говорится, что оккупационные войска нанесли массированный удар по Киевской области. Для атаки применялись крылатые ракеты и "Шахеды".

Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры,

– отметили в Киевской ОГА.

Пока нет информации о пострадавших или погибших. На месте происшествия работают все оперативные службы, и продолжается тушение пожара на объекте.

В то же время корреспонденты Общественного сообщают, что в результате воздушной атаки России в Киевской области фиксируют перебои в электроснабжении.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что начато производство по факту ракетной атаки России по критической инфраструктуре Киевщины.

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