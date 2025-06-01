Изменение правил войны: в WP объяснили, как операция "'Паутина" повлияла на глобальную безопасность

Атака украинских беспилотников на российские аэродромы сыграла такую же роль в военной истории, как и атака Японии на Перл-Харбор в 1941 году, полностью переписав правила ведения войны.

В свою очередь удар по российским истребителям в воскресенье, 1 июня, выявил уязвимость авиабаз во всем мире. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Макс Бут, передает 24 Канал.

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Чем особенна атака на российские аэродромы

"Обе атаки могут означать уход в прошлое некогда доминантных систем вооружения: линкоров в 1941 году, пилотируемых самолетов сегодня. Рой украинских БпЛА, строительство которых, вероятно, стоило десятки тысяч долларов, мог нанести ущерб на сумму 2 миллиарда долларов самым сложным самолетам России", – пишет Бут.

По его мнению, украинские силы обнаружили критическую уязвимость, "которая должна лишить сна каждого генерала в мире".

Если украинцы смогли протянуть беспилотники так близко к крупным авиабазам в таком военизированном государстве, как Россия, что помешает китайцам сделать то же самое с авиабазами США? Или пакистанцам с индийскими авиабазами? Или северокорейцам с южнокорейскими авиабазами,

– говорится в материале.

Теперь военные должны учитывать угрозу с неба, исходящую от дешевых, вездесущих беспилотников, хотя раньше думали, что они обезопасили свои авиабазы с помощью электрифицированных заборов и постов охраны.

Как замечает обозреватель, это потребует огромных инвестиций в системы борьбы с БпЛА. Деньги, потраченные на обычные пилотируемые системы вооружения, все больше кажутся такими же бесполезными, как и расходы на кавалерию в 1930-х годах.

Журналист отмечает, что операция "Паутина" не станет решающим ударом по российским военным, как и нападение на Перл-Харбор не было решающим ударом по американским военным. Но атака указала на устойчивость и адаптивность Украины.

"Конечно, россияне строят свои собственные беспилотники с помощью Ирана. Но они постоянно отстают на шаг или два от украинцев в гонке беспилотников, как снова показала воскресная операция", – отмечает Макс Бут.

В то же время, Бут предполагает, что воскресная украинская атака может подорвать ядерную стабильность, поскольку те же бомбардировщики, которые запускают обычные крылатые ракеты против Украины, также предназначены для запуска ядерного оружия.